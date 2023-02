Cor Sport – Barrow punta o Soriano falso nove contro il Monza

Ci risiamo. Zirkzee si è fermato di nuovo per un infortunio all'adduttore di destra che lo terrà fuori 2-3 settimane. Thiago Motta , quindi, sta studiando due soluzioni alternative per il reparto offensivo rossoblù.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico italo-brasiliano deve fare di necessità virtù. L'unica buona notizia è il rientro in gruppo di Arnautovic, che sarà convocato per la panchina solo a determinate condizioni. Perciò l'unico elemento che può fungere da prima punta rimasto a disposizione è Barrow. Giovedì il gambiano era già stato provato nella formazione dei titolari al posto di Zirkzee. L'altra soluzione vedrebbe Soriano agire da falso nove, come già accaduto nella partita contro la Cremonese. Altra novità sarebbe l'innesto di Kyriakopoulos nel ruolo di esterno d'attacco sinistro, che il greco ha già fatto anche a Sassuolo. L'unica certezza rimane l'impiego di Orsolini sulla fascia destra. Sembra che Thiago Motta possa decidere all'ultimo momento.