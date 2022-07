Cor Sport – Barrow a caccia della doppia cifra

Un anno fa Musa non è salito in ritiro a causa del Covid, un aspetto che forse ha pagato nel corso della stagione assieme alla Coppa d'Africa. Quest'anno il gambiano a Pinzolo c'era e si è visto nella amichevole di chiusura del ritiro con una tripletta. Sono segnali incoraggianti per Sinisa Mihajlovic che ha bisogno di un altro uomo in doppia cifra oltre a Marko Arnautovic. Può essere l'anno della svolta. Barrow è partito a razzo a Bologna con 9 gol da gennaio in avanti appena arrivato, ma mai è riuscito a farne 10 nell'arco di una intera stagione e stavolta è atteso al salto di qualità in termini di realizzazione e continuità. Serve il Musa da doppia cifra.