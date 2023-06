Cor Sport – Baby rossoblù, in tanti alla ricerca del salto in prima squadra

Altro prospetto importante è Andrea Mazia , classe 2004 rossoblù. Ha fatto parlare di sé quest'anno perché è diventato il miglior marcatore del torneo di Viareggio, con 6 gol in questa edizione e 12 nella scorsa. In questa classifica ha scalzato Immobile , il quale gli ha inviato un videomessaggio in cui si complimenta con lui e gli augura grandi successi e soddisfazioni in carriera. Nell'Under 17 c'è un altro ragazzo molto interessante: Tommaso Ravaglioli . Il classe 2006 ha segnato 24 reti quest'anno in campionato e già lo scorso anno aveva messo in mostra le sue qualità, vincendo il campionato Under 17 da sotto età.

Non è finita. Uscendo dal parco attaccanti, troviamo altri due talenti del vivaio rossoblù. Il primo è Kacper Urbanski, centrocampista offensivo che ha messo a segno 9 gol in Primavera, tra cui uno splendido in rovesciata dal limite dell'area contro la Juventus. Anche lui parteciperà all'Europeo Under 19 con la sua Polonia, che è inserita nello stesso girone dell'Italia. Il secondo è Wisdom Amey, difensore classe 2005. Anche lui esordì in Serie A con Mihajlovic all'età di 15 anni e sembra pronto per il salto in prima squadra. Lo avrebbe già fatto se non si fosse infortunato durante questa stagione.