Cor Sport – Arnautovic e Orsolini, l’inedito attacco anti – Inter

La partenza di Barrow costringerà Sinisa ad adottare soluzioni alternative, Orsolini è il primo indiziato ad affiancare Arnautovic

La grande novità riguarda un partner inedito per Arnautovic, ossia Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblù è rinato dopo i due goal nelle ultime due partite e Mihajlovic sembra intenzionato a dargli fiducia per sostituire Barrow per tutto il periodo necessario. Alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole erano soltanto in 15 causa covid, ma oggi si aggregherà anche Gary Medel, che ha goduto di un giorno in più di riposo rispetto ai compagni; si rivede anche De Silvestri dopo aver smaltito il sovraccarico muscolare accusato contro la Juventus, mentre l'indisponibilità di Hickey darà un occasione a Dijks di partire titolare dopo aver raccolto una sola presenza in stagione.