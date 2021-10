Cor Sport – Arnautovic al ritmo di My Sharona

Musica e sudore a Casteldebole

Ieri ultima sessione di allenamento della settimana per il Bologna che riprenderà a lavorare martedì in vista della trasferta di Udine.

Come riporta il Corriere dello Sport, la seduta del sabato è stata esclusivamente atletica e in gruppo si è rivisto anche Marko Arnautovic. L'austriaco ha svolto in settimana un percorso personalizzato dopo il fastidio alla coscia rimediato contro la Lazio, ma alla Dacia Arena ci sarà. Ieri Arnautovic ha svolto completamente la seduta con la squadra, lavorando a pieno regime con tanto di scatti in campo. Musica e sudore al Niccolò Galli, sulle note di My Sharona.