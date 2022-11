Cor sport – Arna e Zirkzee verso la staffetta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Motta starebbe mischiando le carte con una possibilità di vedere Posch al centro della difesa vicino a Lucumi. Non solo, in attacco sarà da valutare la scelta del titolare. Arnautovic è rientrato ma Zirkzee è una tentazione per Motta. Ieri il tecnico ha parlato di caratteristiche diverse e di funzionalità, motivo per cui potrebbe esserci la sorpresa con Zirkzee più funzionale di Arna. Solo oggi Motta scioglierà le riserve. Esclusa la coppia d'attacco, potrebbe esserci ancora una staffetta tra i due.