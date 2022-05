Cor Bo – Virtus, stop Shengelia è l’ora di Hervey

Si conta sulla voglia di riscatto dell’americano

Oggi il georgiano si sottoporrà agli esami che chiariranno la diagnosi e i tempi di recupero, ma a meno di colpi di scena la serie contro la Vuelle per lui dovrebbe essere finita. Già da ieri lo staff medico è al lavoro per poterlo avere a disposizione nell’ eventuale semifinale che partirà venerdì’ 27. Con lo stop di uno di uno dei protagonisti della vittoria in Eurocup, per Kevin Hervey si presenta una grande occasione di riscatto dopo che il suo rendimento è calato proprio in concomitanza dell’arrivo del georgiano. L’americano era stato un giocatore molto importante nella prima parte di stagione, almeno fino all’infortunio patito contro Sassari che lo ha costretto a uno stop di due mesi. Fino a quel momento aveva prodotto numeri eccellenti: 13,9 punti, 6 rimbalzi e 2,7 assist di media nelle prime 14 partite stagionali. Dal suo ritorno dopo l’infortunio tali cifre sono però crollate a 6,4 punti, 3,3 rimbalzi e 1,6 assist. A partire da gara 2 di questa sera servirà un altro tipo di apporto dal lungo americano.