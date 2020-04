Quarantena

Il mitico Villa è stato intervistato dal Corriere di Bologna. Ecco le sue parole sul momento difficile legato al coronavirus.

“Sono chiuso in casa come tutti. Non sono sembrate neanche festività, ma è giusto così. Speriamo che la gente abbia rispettato i divieti. Sono preoccupato anche per i miei genitori, che vivono a pochi chilometri da Codogno”.