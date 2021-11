Restyling Dall’Ara – Vertice in comune per lo Stadio temporaneo

In settimana l’incontro tra Fenucci e il sindaco Lepore

I lavori per il restyiling del Dall’Ara non potranno cominciare finché non sarà ultimata la Fico Arena.

È atteso nei prossimi giorni un incontro tra l’a.d. rossoblù Fenucci e il nuovo sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il meeting dovrebbe servire a chiarire l’iter e si spera possa portare un’accelerazione dei tempi di realizzazione in modo da avere lo stadio temporaneo pronto per fine 2022. I lavori dovrebbero richiedere circa 7/8 mesi ed è necessario che comincino a marzo/aprile per permettere così al Bologna di giocare il girone di ritorno della stagione 2022/2023 alla Fico Arena. Intanto ci si interroga sulla situazione relativa ai parcheggi: infatti i 2800 posti all’interno di Fico saranno a pagamento anche se non è ancora stato definito il prezzo del ticket.