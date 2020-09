Cor Bo – Tre ex rossoblù favorevoli alla tradizione del pantaloncino bianco

Dopo la nota di ieri del Cbc e del Percorso della Memoria Rossoblù, con esplicita richiesta al Bologna di utilizzare il pantaloncino bianco con la prima maglia, il Corriere di Bologna ha fatto il punto della situazione su quello che accadrà in campionato e ha chiesto l’opinione di tre grandi rossoblù. Mentre seconda e terza casacca avranno un pantaloncino fisso, sulla prima il Bologna si riserva di prendere accordi in settimana con l’avversario di turno. Se il Bfc avrà di fronte una squadra con pantaloncino chiaro non potrà utilizzare il bianco sulla prima casacca.

