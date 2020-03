Cor Bo – Torrisi: “La Serie A riprenderà. Bologna? Poteva ambire all’8^ posto”

“A Praga la situazione è decisamente migliore rispetto all’Italia. I numeri dei contagiati e dei morti sono molto inferiori, e ci sono regole ed orari specifici: questo è un paese abituato a seguire ciò che gli viene imposto, nessuno si lamenta. Lo stato sta aiutando molte aziende dal punto di vista economico. In Repubblica Ceca è tutto bloccato, anche lo sport: prima vengono salute ed economia. Qui mi sento protetto, anche perché chi sgarra paga davvero. Avevo pensato di rientrare in Italia perché mio padre non sta molto bene, ma poi non sarei potuto tornare a Praga perché non ho la residenza qui. Ho sentito le mie sorelle che vivono in Italia: sono preoccupate per il futuro del paese, non solo dal punto di vista sanitario”.

