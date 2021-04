Cor Bo – Tomiyasu e Dijks forse recuperano

Mihajlovic spera di recuperare i due terzini per la Fiorentina. Anche Sansone vicino al rientro

Chi ha più chances di esserci per il Derby dell'Appenino sembra essere Nicola Sansone: la contusione rimediata contro il Torino ha prodotto un sovraccarico muscolare da tenere monitorato quotidianamente. Ieri il numero 10 si è allenato a parte, così come anche Tomiyasu e Dijks: Sinisa ha timide speranze di recuperarli per domenica. Vista l'emergenza le loro condizioni verranno valutate attentamente per capire i rischi e i benefici di un recupero affrettato. Tempi più lunghi per gli altri: Dominguez e Hickey hanno già finito la stagione, mentre Medel e Santander sperano di rientrare per le ultime due giornate contro Verona e Juve.