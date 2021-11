Cor Bo – Theate, l’uomo in più che ha cambiato il Bologna

La crescita esponenziale di Arthur Theate, innesto decisivo per la rifondazione bolognese

Arrivato da volto completamente sconosciuto: scartato da squadre belghe di prima e seconda categoria, tra cui Standard Liegi e Genk, arrivando persino all'idea di abbandonare il calcio; poi la chiamata dell'Oostenda, un'ultima occasione per lui, durante la quale viene subito attenzionato dagli osservatori del Bologna, fino ad oggi, in cui il suo inserimento ha permesso di passare alla difesa a 3, pur non disdegnando quelle sortite offensive che l'hanno portato a segnare già 2 gol in maglia rossoblù. Oggi potrebbe esserci un altro grande passo per la sua carriera, l'esordio in nazionale maggiore nella sfida contro l'Estonia, un esito inevitabile vista la crescita esponenziale del ragazzo, tanto da meritarsi l'appellativo di Re Arthur a Bologna.