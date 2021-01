Cor Bo – Swiderski, si discute sulle cifre e sul futuro riscatto

Il Bologna continua a trattare Karol Swiderski.

Per l’attaccante polacco, i rossoblù propongono un prestito con diritto di riscatto, mentre i greci del Paok Salonicco chiedono l’obbligo. Le parti si avvicinano sempre di più, ma se la trattativa per il classe ’97 non dovesse andare in porto, c’è la sensazione che verrà promosso Barrow in pianta stabile come centravanti. Bologna che aspetta novità anche dallo scambio Calabresi–Faragò: l’ex Under 21 ha già svolto le visite mediche in Sardegna e si sta allenando, mentre Faragò da quasi un mese si allena a parte per smaltire un infortunio muscolare. Intanto, ieri i rossoblù hanno cominciato la serie di allenamenti a mezzogiorno per abituarsi all’orario della gara di domenica a Torino contro la Juve, in programma alle 12.30. Ancora ai box Gary Medel, che tornerà disponibile per il Milan.

Fonte-Cor Bo