Cor Bo – Sinisa torna a casa

Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato festeggiato dal suo pubblico al Dall’Ara e aver gioito per il gol a fine partita di Soriano, è dovuto andare via dallo stadio, indicazioni dei medici, il tecnico infatti deve evitare situazioni di sovraffollamento e troppi contatti, lo stesso Saputo non ha potuto scambiare più di qualche parola e Semplici ha detto in conferenza stampa che non poteva abbracciarlo, inoltre il tecnico ha dovuto rinunciare al selfie di rito con la squadra.

Mentre Mihajlovic era già in viaggio verso Roma, i giocatori festeggiavano nello spogliatoio e il pensiero di tutti era ovviamente rivolto all’allenatore. Un derby, una dedica speciale. A casa invece ad attenderlo c’erano Arianna e i figli, con la casa addobbata da foto e palloncini. Una festa a sorpresa e un tuffo nei ricordi, il tutto condiviso su instagram dalla moglie. Ora per Sinisa, dopo sette settimane dal ricovero, c’è una settimana con i propri affetti per raccogliere le forze per affrontare una lotta che non può dirsi finita. Lo riporta il Corriere di Bologna.