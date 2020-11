Cor Bo- Si ferma Schouten

Piccolo intoppo per il Bologna, che deve fare i conti con lo stop di Jerdy Schouten. L’olandese è rimasto fermo negli ultimi due allenamenti per un lieve affaticamento muscolare.

Martedì verranno valutate le sue condizioni per capire se ci sarà domenica contro la Sampdoria. Contro i blucerchiati restano in dubbio anche Gary Medel e Aaron Hickey, anche se lo staff medico rossoblù farà di tutto per recuperare tutti e tre per la trasferta di Genova. Infine questo pomeriggio Sinisa Mihajlovic sarà ospite a Domenica In insieme alla moglie per parlare delle sue battaglie contro la leucemia e contro il covid, nonchè per presentare la sua nuova autobiografia “La partita della vita”.

Fonte-Cor Bo