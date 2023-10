Cor Bo – Sette risultati in otto gare: non accadeva dal 1989. Quella volta finì…

Innanzitutto l'Inter non sprecava un doppio vantaggio a San Siro dal 2019 quando finì 3-3 con la Fiorentina, segno di un Bologna duro a morire e molto refrattario alla sconfitta. Poi i sette risultati utili consecutivi nelle prime otto giornate, un fattore non molto ricorrente a Bologna negli ultimi anni. Infatti, come riporta il quotidiano, per ritrovare un precedente simile bisogna tornare al 1989-1990 quando il Bologna di Gigi Maifredi rimase imbattuto sette volte nelle prime otto giornate. E come finì quel campionato del Bologna? Molto bene. La squadra rossoblù arrivò ottava e si qualificò alla Coppa Uefa. E il Bologna di Motta, dopo la sosta, dovrebbe almeno recuperare qualcuno, nella fattispecie Stefan Posch, mentre i tempi di Kristiansen dovrebbero essere più lunghi.