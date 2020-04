Cor Bo – Savoldi: “E’ dura, ma non molliamo: molti amici bolognesi mi hanno telefonato”

“Siamo chiusi in casa da due mesi. Ci teniamo informati su cosa sta succedendo. La provincia di Bergamo adesso è spettrale, si sentono solo le ambulanze e gli elicotteri. Ho già perso diverse persone care. La realtà è dura, ma noi non molliamo. L’emergenza non è passata, serve cautela prima di muoverci un po’. Io sono ottimista per natura, ma c’è ancora tanto da lavorare. In questi giorni ho sentito anche molti amici bolognesi, che mi hanno telefonato sapendo delle difficoltà che stiamo avendo qui: li ringrazio, sono persone vere”.

