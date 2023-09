Cor Bologna – Sartori: “Il mio mercato più duro, ma questo Bologna ora è migliore”

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, infatti, Sartori e Di Vaio avrebbero avuto enormi difficoltà soprattutto nelle trattative con Nottingham, Leicester e Basilea, confermando il nervosismo durante i lunghi affari con i tre Club. Per Saelemaekers, invece, non avrebbe avuto gli stessi problemi, riuscendo a risolvere in fretta la trattativa per l'esterno belga, e ha anche confermato le certezze che avrebbe avuto durante la sessione estiva in merito alla cessione di Dominguez. Lo stesso, però, non si poteva dire in merito alle partenze di Schouten e Arnautovic, che avevano sollevato molti interrogativi per la dirigenza prima di essere ceduti definitivamente. Sartori può però ritenersi soddisfatto di aver ultimato questo mercato "di rincorsa", che è stato "più subìto che fatto" e che ha permesso ai rossoblù di avere un progetto più "verde", rinnovato sul piano tecnico e salariale. Ha inoltre confermato che i rinnovi di Posch, Ferguson ed Orsolini non sono mai stati messi in discussione, oltre a confermare l'entusiasmo di Thiago Motta che a detta sua ha giustamente richiesto il rinnovamento della rosa. In merito alla stagione ha infine confermato il cauto entusiasmo per questo avvio di stagione, evidenziando l'importanza del campo per la crescita di questo progetto.