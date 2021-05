Cor Bo – Saputo sarà al Dall’Ara domenica

Il patron rossoblù sarà presente per l'ultima gara della stagione contro la Juventus

Joey Saputo è tornato ieri a Bologna e domenica sarà in tribuna al Dall'Ara per la sfida contro la Juventus .

Il patron rossoblù rimarrà circa una settimana in città, per poi ripartire tra mercoledì e giovedì. In questi giorni si occuperà di varie vicende: ovviamente c'è in ballo il futuro di Sinisa Mihajlovic e il restyling dello stadio, con costruzione dell'impianto temporaneo in zona Caab. Due tasselli che Saputo vorrà mettere a fuoco in questi giorni, soprattutto quello sul fronte tecnico considerando che poi ci sarà un mercato estivo da imbastire.