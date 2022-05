Cor Bo – Saputo rivoluziona, Sinisa sotto esame

Saputo è a Bologna, ma regna l'incertezza sul futuro di Mihajlovic

Assodato l'ormai imminente arrivo di Giovanni Sartori in sostituzione di Riccardo Bigon come direttore sportivo, resta da definire il futuro dell'area tecnica, e in particolare di Sinisa Mihajlovic; a marzo era già trapelata la delusione del presidente verso l'andamento della stagione, ma da allora tante cose sono cambiate: prima il ricovero di Sinisa, poi la reazione della squadra con grandi prestazioni che hanno cambiato il volto della stagione, poi il flop contro Venezia e Sassuolo. Adesso bisognerà prendere una decisione, con Sinisa pronto ad onorare il suo contratto fino al 2023, ma che vuole essere giudicato in primis come allenatore che per le sue vicende personali. In caso di addio del serbo sono già tanti i nomi che stanno circolando in queste ore: su tutti quello di Roberto De Zerbi, liberato dallo Shaktar Donesk per le note questioni belliche, ma su cui ci sarebbe una folta concorrenza; Gennaro Gattuso, carico per un ritorno in panchina, e Thiago Motta, reduce da una salvezza miracolosa con lo Spezia.