Cor Bo – Ristrutturazione Dall’Ara, prezzi materie prime alle stelle

Per il restyling dello stadio i tempi si allungano notevolmente ed aumentano i costi. Comune e Società attendono agevolazioni dal governo

Alla base di questo rallentamento non solo motivazioni di carattere burocratico, ma soprattutto l'innalzamento dei costi delle materie prime per l'edilizia registrato ad inizio 2021. Circa la ristrutturazione dello stadio erano stati stanziati 100 milioni, dei quali il 60% ad onere del Bologna e il 40% del comune, con lo stadio che sarebbe stato di proprietà comunale ma in concessione alla società per 40 anni; per quanto riguarda la costruzione di un impianto temporaneo, ancora in attesa di autorizzazioni, i costi di circa 12 milioni saranno interamente a carico dei rossoblù. Adesso Società e Comune aspettano però aiuti dal governo, che possa venirgli incontro visto lo spropositato innalzamento di costi delle materie prime, ma tutti dovranno fare un ulteriore sacrificio economico. Si spera che il dilatarsi dei tempi tecnici possa servire anche e soprattutto a calmierare i prezzi dei materiali edilizi.