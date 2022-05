Cor Bo – Restyling Dall’Ara, problemi con la Torre di Maratona

Informazioni e tempistiche sui lavori di ristrutturazione dello stadio Dall'Ara

Prosegue il dialogo a stretto contatto tra il Bologna Fc, il Comune, e tutti gli altri enti coinvolti, per il restyling dello Stadio Dall'Ara di Bologna, per il quale i lavori non sono ancor cominciati ma il dialogo va avanti nel silenzio generale.

Il Bologna è pronto a sobbarcarsi l'aumento dei costi derivato dalle situazioni belliche e pandemiche degli ultimi anni, con un investimento da oltre 100 milioni di euro. Ad oggi si guarda ancora il computo metrico per dar vita a un progetto di riqualificazione dell'intera aerea, oltre al problema dell'impianto provvisorio che sorgerà nella zona di Fico. Il restyling però coinvolgerà soprattutto l'antistadio e la Torre di Maratona, su cui saranno investiti i 4 milioni del Pnrr, costringendo così a concludere i lavori entro e non oltre il 2026; in particolare, la Torre, non sembrerebbe avere i requisiti antisismici, a differenza del resto dello Stadio, e per intervenire c'è bisogno di nuove autorizzazioni dalla sovrintendenza, che già aveva negato un progetto ritenuto troppo invasivo. Al di là di questo, sicuramente non si potranno accontentare le richieste dei tifosi e accelerare i tempi, ma il Bologna Fc e il Comune sono d'accordo, il restyling del Dall'Ara si farà.