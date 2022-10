Cor Bo – Prima contestazione per Saputo

Il 'dove diavolo sei, signor presidente?' può sancire un prima e un dopo. Il messaggio forte è stato recapitato ieri attorno alle 15, striscione poi rimosso nel giro di mezzoretta, e ha come bersaglio il presidente che ha rimandato il suo ritorno a Bologna. Saputo manca in città da un mese e mezzo, sarebbe dovuto rientrare per il Lecce e l'assemblea dei soci ma la semifinale di conference del Montreal Fc lo ha tenuto in Canada (si gioca il 23 contro New York). In otto anni è la prima critica unanime, cioè a firma Andrea Costa, verso Joey Saputo. Il Bologna zoppica e la curva chiama, chiosa il Corriere di Bologna.