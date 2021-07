Cor Bo – Prima amichevole, tornano i tifosi: ammessi in 700 a Pinzolo

Oggi il test con la Bagnolese a porte aperte. Ieri Sinisa ha provato un 4-1-4-1 con Santander davanti

E' il giorno della prima amichevole per il Bologna: alle 17 i rossoblù scenderanno in campo contro la Bagnolese per il primo test stagionale. Sarà poco più di una sgambata per gli uomini di Mihajlovic, ma per i tifosi presenti a Pinzolo sarà la prima occasione di vedere la squadra da vicino dopo tanto tempo.