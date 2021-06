Cor Bo – Presi Bonifazi e Seck. In arrivo anche Van Hoojidonk

Si sblocca il mercato rossoblù: è fatta per i due giocatori della Spal, l'olandese è vicino

Dopo una fase di studio, il Bologna ha deciso di accelerare sul mercato: preso atto della distanza per Lyanco , il club rossoblù ha deciso di cambiare gli obiettivi in tavola e ha virato con decisione su Kevin Bonifazi in difesa.

Nell'ultima stagione in prestito all'Udinese, il difensore era conteso proprio dai friulani (non convinti di esercitare il riscatto a 7 milioni) e Cagliari, ma a spuntarla sembra essere il Bologna. Accordo di massima raggiunto nella giornata di ieri sia con la Spal che con il giocatore: alla società ferrarese andranno 6,5 miioni per Bonifazi, più 500mila euro per l'esterno 2001 della Primavera Demba Seck, che rimarrà probabilmente in B. Vero e proprio blitz rossoblù, che ha chiuso l'operazione proponendo al difensore un quadriennale da circa 1 milione a stagione. In attacco, invece, si stringe per Van Hoojidonk: sull'attaccante si era inserito l'Heerenveen, ma il ricco quadriennale da circa 400mila euro a stagione sembra mettere al riparo il Bologna.