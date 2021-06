Cor Bo – Piace Pelkas del Fenerbahce: costa 7 milioni

Il Bologna sul fantasista greco: può giocare anche da esterno. Prima offerta respinta, ma si attenderanno le cessioni

Nuovo nome per l'attacco rossoblù: il Bologna avrebbe infatti messo gli occhi su Dimitris Pelkas , fantasista brevilineo in forza al Fenerbahce . Nazionale ellenico, dopo aver giocato tanti anni al Paok Salonicco è esploso in questa stagione in Turchia, collezionando 7 gol e 8 assist.

Pelkas piace anche per la sua duttilità: nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, il greco può ricoprire tutti e tre i ruoli dietro la punta. Secondo i media turchi, la concorrenza del Bologna è alta, con Napoli, Lione e Rubin Kazan che hanno chiesto informazioni sul giocatore. Si registra già una prima offerta di 5.5 milioni respinta al mittente. Il Fenerbahce ne chiede almeno 7. Il club rossoblù per ora rimane alla finestra, consapevole che alcune uscite potranno portare maggiori ricavi da reinvestire poi sul mercato in entrata. Il nome caldo è quello di Riccardo Orsolini, che piace a Torino e Lazio: non partirà per meno di 15 milioni. Nelle idee rossoblù, Pelkas (meno costoso del napoletano Ounas) può essere utilizzato anche come esterno.