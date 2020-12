Pagliuca: “Serve una punta. Barrow? Non deve giocare da solo”

Il Corriere di Bologna ha intervistato nell’edizione odierna Gianluca Pagliuca, ex Inter e Bologna, dopo la sconfitta rossoblù a San Siro. Mercato, modulo e singoli: il pensiero di Pagliuca

“Pensavo a una Inter più stanca, invece ha fatto una buona gara – ha affermato – Speravo in un risultato diverso per il Bologna ma è normale andare in difficoltà contro avversari così forti. L’importante è aver battuto Sampdoria e Crotone, non bisogna fallire gli scontri diretti. I rossoblù ora si trovano nella posizione in cui dovrebbero essere, la classifica rispecchia quello che è stato fatto”.