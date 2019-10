Cor Bo – Nel giro di consultazioni il nome forte è Mbaye

Anche il Corriere di Bologna si sofferma sulla probabile formazione del Bologna contro la Lazio.

Se da un lato i tifosi sperano nell’utilizzo di Matias Svanberg in sostituzione dello squalificato Roberto Soriano, dall’altro lato per ricoprire il ruolo di terzino sinistro potrebbe esserci la sorpresa Ibrahima Mbaye. ‘Nel giro di consultazioni il nome forte è Mbaye’ scrive il Corriere di Bologna, il laterale senegalese è candidato per sostituire Ladislav Krejci, poco convincente a Genova e in ripresa a Udine. Al centro della difesa rientra Danilo.