Cor Bo – Motta sceglie il catenaccio: non scopre le carte, ma occhio all’alimentazione

Il Corriere di Bologna oggi titola ' Motta alla prima sceglie il catenaccio', non in riferimento alle future scelte tecniche del neo allenatore ma perché ha deciso di non svelare le carte del Bologna che sarà.

Motta ha glissato sulle domande relative al modulo, non svelandolo, ma ha parlato di calcio di qualità e offensivo, con massimo impegno da parte di tutti. Per il tecnico anche una domanda su De Zerbi 'ognuno fa come crede' e su Siniša Mihajlović 'ho il massimo rispetto per lui'. Ma sono le nuove regole alcune delle novità che porterà a Casteldebole. Il Corriere di Bologna cita il controllo dell'alimentazione e allenamenti sempre mattutini.