Cor Bo – Mihajlovic non sarà in panchina a Roma

Ritirato ieri il premio speciale del settore tecnico della Figc, Sinisa Mihajlovic guarda alla partita interna col Genoa del 15 febbraio.

Infatti, secondo il Corriere di Bologna, l’allenatore serbo non sarà in panchina a Roma. Come ammesso dallo stesso Bigon ieri, che ha ritirato il premio alla Panchina d’Oro, Mihajlovic dovrà ancora curarsi per qualche giorno per via di una infezione virale. Per il quotidiano quasi certamente salterà la trasferta contro i giallorossi.

A corredo del premio speciale consegnato ieri, ha parlato anche Arrigo Sacchi: “Sinisa non avrebbe mai accettato la Panchina d’Oro per la sua malattia – ha affermato – Ogni tanto lo rimprovero, non si può dare la vita per il calcio”.