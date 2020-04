Cor Bo – Medel vicino all’addio: tornerà in Sudamerica

Dopo neanche una stagione, sembra ormai giunta al termine l’avventura di Gary Medel con la maglia del Bologna. Arrivato in estate per sostituire il connazionale Pulgar, il pitbull ha un po’ deluso le aspettative. Un po’ per questo e un po’ per via dei sostituti di livello che Mihajlovic ha trovato in mediana nel corso della stagione, l’ex Inter potrebbe presto lasciare l’Italia. Lo conferma lo stesso ragazzo ai microfoni di “Canal de Futbol”.

“In Italia sto bene, ma penso che il mio ritorno in Cile sia vicino. Fisicamente sto bene, ma spero di tornare il prima possibile in patria. Non manca molto alla fine della mia carriera”. In estate, Medel potrebbe rescindere il contratto coi rossoblu per tornare all’Universidad Catolica, Boca Juniors dell’amico Riquelme permettendo.

Fonte: “Corriere di Bologna”