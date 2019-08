Lunedì sarà addio tra Aradori e la Virtus

L’addio tra Pietro Aradori e la Virtus sta per concretizzarsi, l’accordo economico riguardante la buonuscita è ormai stato trovato e successivamente l’ex capitano potrà accasarsi alla Fortitudo. Notizie positive in casa Virtus, tutti e tre gli americani saranno presenti al primo allenamento di lunedì al PalaDozza. Non ci saranno Teodosic e Djordjevic impegnati con la nazionale serba in vista del mondiale, dove la formazione guidata dal tecnico della Virtus si candida a principale concorrente degli Stati Uniti.

Capitolo mercato: con la partenza di Aradori manca il sesto italiano, non ci sono ancora nomi, ma c’è l’identikit. Si sta cercando un giovane o qualcuno che provenga dall’A2 con la consapevolezza che il ruolo in squadra sarà quello del dodicesimo uomo. Lo riporta il Corriere di Bologna.