Cor Bo – L’incubo delle trasferte europee condanna il Bologna

Le trasferte europee condannano Italiano e i suoi. Con appena 14 punti su 30 ricavati dalle gare della domenica post impegno in coppa, è chiaro che questo Bologna non era ancora pronto ad affrontare un calendario così saturo

A conti fatti l'avventura in Europa League si è rivelata un pesante fardello per il Bologna di Italiano, evidenziando una rosa non ancora pronta a gestire il doppio impegno settimanale. Il collasso rossoblù è emerso chiaramente nelle dieci partite di campionato giocate di domenica dopo le sfide europee del giovedì: la media punti è crollata a 1,4 a partita, con un bottino di soli 14 punti sui 30 disponibili.

A pesare drasticamente sono state le trasferte internazionali, dopo le quali la squadra ha raccolto la miseria di 0,5 punti di media. Al contrario, quando l'impegno europeo è stato casalingo o si è svolto in Italia, il rendimento è salito a 2 punti a partita. Questi dati confermano che, oltre alla stanchezza fisica, sono mancate le risorse mentali e la profondità dell'organico per competere stabilmente ai vertici della classifica, proiettando il club verso una chiusura di stagione a metà classifica (circa 53 punti) e giudicandolo 'non pronto' all'impatto europeo.