Cor Bo – L’addio a Giampiero Galeazzi, da sempre legato a Bologna

L'addio a Giampiero Galeazzi, volto e voce dello sport italiano dei tempi passati

Per il rammarico di tutta l'Italia sportiva e non, Giampiero Galeazzi ieri si è spento all'età di 75 anni. Giornalista Rai, per anni voce delle domeniche sportive degli italiani, conosciuto anche dalle generazioni più giovani.

Galeazzi aveva uno stretto legame anche con la città di Bologna, per diverse motivazioni: tifò per i rossoblù durante lo spareggio del '64, visse il tifo composto del capoluogo emiliano, ed ebbe sempre un occhio di riguardo per i rossoblù, menzionando anche il derby contro la Spal in serie C durante 90° minuto; inventore della figura del bordocampista, era appassionato anche di altri sport: il tennis, dove fu lui a coniare l'espressione "turbo rovescio" di Paolo Cané; ma anche la pallacanestro di cui ricorda con affetto la Virtus e la finale del 1970. Insomma un uomo di sport a 360°, legato a Bologna da molteplici fattori sportivi e non, omaggiato da tutti. Addio Giampiero.