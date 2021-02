Cor Bo – La vittoria come “regalo” per i 52 anni del tecnico

Stasera la parola passerà al campo.

I rossoblù affronteranno infatti alle ore 20.45 il Sassuolo, in quello che si prospetta come l’ennesima esame di maturità della squadra di Mihajlovic. Sinisa potrebbe scegliere di puntare nuovamente su Orsolini, lasciando in panchina Skov Olsen, titolare nelle ultime due. In mediana Svanberg dovrebbe affiancare Schouten, mentre Dijks è in vantaggio su Hickey a sinistra. Per il resto nessuna novità rispetto alla formazione di Benevento. La speranza è che possa arrivare un regalo al tecnico serbo che oggi compie 52 anni.

Fonte-Cor Bo