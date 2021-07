Cor Bo – La finale vista dagli ex rossoblù: “Forza azzurri, siamo con voi”

Sono ore di attesa per i tifosi italiani, perchè tra poche ore gli azzurri scenderanno in campo a Wembley per la finale di Euro2020 contro l'Inghilterra. Intervistati dal Corriere di Bologna per l'occasione, quattro ex rossoblù e nazionali come Carlo Nervo , Gianluca Pagliuca , Giuseppe Savoldi e Stefano Torrisi hanno raccontato le sensazioni di una partita così importante. Si parte da Nervo, che paragona il gioco di Mancini a quello del Bologna di Mihajlovic :

"Questa Nazionale ha appassionato tutti dopo gli anni difficili: gli azzurri di Mancini mostrano un gioco bellissimo e il tecnico ha creato un gran gruppo, che ha meritatamente conquistato la finale. Ho visto diverse partite dell'Europeo e non c'è una squadra che giochi meglio dell'Italia: magari non ci sono campionissimi, manca una vera e propria stella come era stato nel passato, ma si vede che c'è un gran manico e siamo riusciti a sopperire alla mancanza di un campione con la forza del collettivo. L'Inghilterra è forte e solida, ma non penserei troppo agli avversari: la mentalità italiana ora è diversa. La pressione ora è sulle spalle degli inglesi, anche se giocare la finale in casa può aiutarli. Per certi versi vedere questa Italia è come guardare il Bologna di Mihajlovic: è bella vederla giocare, non ti annoi perchè la squadra crea tante occasioni da gol, pur accettando il rischio di subirne".