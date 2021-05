Cor Bo – La fatal Bologna è possibile?

Napoli e Milan tifano per l'impresa rossoblù

Stavolta il Milan, insieme al Napoli, sarebbero i beneficiari di un eventuale risultato positivo dei felsinei contro la Juve, in corsa per la Champions. La formazione di Andrea Pirlo deve necessariamente fare tre punti e sperare che almeno una tra Napoli e Milan non vinca. C'è un precedente però di Fatal Bologna: nel 2012, il Napoli di Mazzarri in corsa per la Champions perse 2-0 alla penultima giornata contro gli emiliani, già salvi, con gol di Diamanti e Rubin, perdendo poi il posto nell'Europa che conta.