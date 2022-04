Cor Bo – Inter, respinto il ricorso, col Bologna si recupera il 27 Aprile

Bologna - Inter si giocherà il 27 aprile allo stadio Dall'Ara

Respinto dunque il ricorso dei nerazzurri: anche l'ultimo grado di giudizio sportivo, il Collegio di Garanzia del Coni, non ha ribaltato la sentenza del giudice sportivo; la partita dunque si disputerà e l'Inter non otterrà i tre punti a tavolino. I legali nerazzurri puntavano insistevano sul fatto che il Bologna non avesse invocato cause di forza maggiore non presentandosi in campo, e che, sempre secondo la difesa nerazzurra, non presentando un reclamo preventivo, il Bologna avesse addirittura 7 tesserati nascosti disponibili a scendere in campo. La difesa del Bologna invece non ha considerato valide queste motivazioni, ritenendo di aver informato preventivamente la giustizia sportiva tramite Pec e tramite il provvedimento dell'Ausl bolognese che impediva di scendere in campo contro Inter e Cagliari, ovviamente portando come esempio discriminante il precedente di Napoli - Juventus dell'ottobre 2020, precedente decisivo ormai per tutte le decisioni di questo tipo.