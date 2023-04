Cor Bo – Incasso da un milione per Bologna-Juventus

La sfida con la Juventus di domani sera dovrebbe far registrare il nuovo record stagionale di presenze dopo i 29.024 portati allo stadio contro il Milan (incasso da 970mila euro). Mancano solo pochi biglietti di Tribuna, quelli dove la visibilità è peggiore, e si viaggia verso un incasso da un milione di euro. Sarà il quinto pienone consecutivo nel girone di ritorno per la squadra di Motta che ha riacceso l'entusiasmo dopo una bella cavalcata. I dati hanno dunque portato il Bologna ad essere nono in Serie A per pubblico medio allo stadio con 21.429 presenze, scavalcata l'Udinese, ma sembra difficile raggiungere i 24.500 del Lecce.