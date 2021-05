Cor Bo – In vista di Udine, recuperato Dijks. Skov Olsen titolare

Le ultime di formazione contro l'Udinese, da sempre avversario ostico per i rossoblù

Sono rientrati in gruppo sia Sansone che Dijks, con quest'ultimo che si candida per una maglia da titolare contro l'Udinese, mentre il fantasista partirà dalla panchina. In mediana dovrebbe rivedersi la coppia Svanberg-Schouten, con Soriano nuovamente alle spalle di Palacio, mentre sulla destra Skov Olsen è favorito su Orsolini, con Barrow a sinistra. E Vignato? La tanta fisicità e la grande densità dei bianconeri, da sempre indigeste al Bologna, fanno propendere Mihajlovic a schierare un centrocampo di forza, con il fantasista italo-brasiliano pronto a subentrare a partita in corso.