Cor Bo – Il ritorno di Soriano

Il trequartista tornerà in campo contro il Pordenone

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina sottolinea come Soriano dovrebbe tornare padrone della trequarti già domani contro il Pordenone, dopo aver saltato le sfide contro Borussia Dortmund e Liverpool a causa di un affaticamento. La gara contro la squadra friulana potrebbe quindi essere la prima assoluta del nuovo attacco rossoblù, visto che come detto assieme a Soriano saranno a disposizione anche Barrow e Arnautovc: Mihajlovic attende con ansia che si apra il sipario.