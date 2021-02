Cor Bo – Il rilancio di Barrow e Skov Olsen

Per il match contro il Parma, in programma domani ore 18.00, Mihajlovic recupera Orsolini che ieri ha effettuato il primo allenamento in gruppo dal post Bologna-Milan.

Ecco perchè tutta la settimana è stato provato Skov Olsen, titolare all’andata e autore del primo e unico gol in questo campionato. Danese favorito dunque, così come Barrow parte avanti sul neo trentanovenne Palacio nel ruolo di centravanti. A completare l’attacco, oltre che l’insostituibile Soriano, Sansone più che Vignato a sinistra. In mediana, affianco a Schouten dovrebbe giocare Svanberg, mentre in difesa dovremmo rivedere gli stessi che hanno giocato con il Milan: Tomiyasu e Dijks sugli esterni, Danilo e Soumaoro centrali. Capitolo Parma: ieri è stato ufficializzato il colpo Pellè, ma D’Aversa ha qualche problema in difesa in vista del derby di domani. Davanti a Sepe, dovrebbero giocare Conti e Gagliolo sulle fasce, mentre in mezzo ballottaggio tra Bruno Alves, Osorio e l’ex Bani. In attacco, dei nuovi acquisti, l’unico che ha qualche chance di partire dall’inizio è il romeno Man, che potrebbe completare il tridente con Gervinho e Cornelius. Intanto, nella serata di giovedì, c’è stato un incontro tra Sabatini, Di Vaio, Bigon, e una delegazione di tifosi. Da una parte sono stati espressi dubbi riguardo le parole di Sabatini, dall’altra i dirigenti rossoblù hanno fornito indicazioni sul mercato appena concluso.

Fonte-Cor Bo