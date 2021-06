Cor Bo – Il Dall’Ara, gli Azzurri e Raspadori

Alle 20,45 in campo la Nazionale. Mancini e il 21enne bolognese: "Vediamo se giocherà"

Nonostante giocatori rossoblù questa sera non ce ne saranno, nell'amichevole di oggi al Dall'Ara contro la RepubblicaCeca ci saranno sia il ct Roberto Mancini, che l'attaccante 21enne del Sassuolo Giacomo Raspadori. Il classe 2000 nato a Bentivoglio è stato la chiamata a sorpresa del Mancio: "L'ho chiamato perchè è un giocatore diverso da Immobile e Belotti, se poi dovesse fare come Paolo Rossi sarebbe magnifico". La punta neroverde ha giocato 120 minuti contro il Portogallo in Under 21 appena 3 giorni fa, ed è difficile che giochi anche oggi. "Capisco che per lui sarebbe bello debuttare a Bologna, ma il pensiero va alla sua condizione fisica". Questa sera sarà partita vera, con il tecnico degli azzurri che proverà la squadra in vista dell'imminente Europeo.