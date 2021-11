Cor Bo – Il cartellino giallo è già rosso. Rigori: crescita esponenziale

I dati su cartellini gialli, sostituzioni e rigori

Il Corriere di Bologna oggi propone un interessante studio sul numero di cartellini gialli in Italia e su come questi influenzino anche le scelte degli allenatori, soprattutto con le sostituzioni.

Il quotidiano sottolinea come l'introduzione delle cinque sostituzioni stia anche facilitando il cambio di un giocatore ammonito. Il dato è eloquente: su 590 giocatori ammoniti, ben 201 sono stati sostituiti. Di fatto, gli allenatori, con due cambi in più, procedono quasi sistematicamente alla sostituzione di un giocatore ammonito, ovviamente per evitare il rischio di un rosso. In forte aumento anche il numero di rigori assegnati in un anno. Tra il 2010 e il 2019 la forbice di rigori assegnati è andata da 109 a 137, ma con una impennata nel campionato 2019/2020 con ben 187 penalty assegnati. In questa stagione siamo già a 55 rigori assegnati su 120 partite giocate, una media che porterebbe ad infrangere il record di due stagioni fa.