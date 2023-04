Cor Bo – Il Bologna torna a correre e il Dall’Ara si riempie. E la media può salire ancora

La rinascita della Bologna tifosa. Così scrive il Corriere di Bologna, che indaga sui numeri stagionali dello stadio Renato Dall'Ara. Numeri positivi, in crescita. In piena emulazione della squadra e dei ragazzi rossoblù. Una boccata d'aria fresca dopo il bloco COVID del biennio 2020-2021.

Entusiasma il Bologna con le ambizioni, ma soprattutto emoziona col gioco. Che sia la matrice principale di questo ritorno al tifo? Probabile, ma devono (dovrebbero) aiutare anche gli orari della Lega Serie A. Le partite con meno spettatori sono arrivate nei giorni lavorativi a orari improponibili, come Spezia e Cremonese di gennaio. La media attuale supera di poco i 20.000, ed è destinata ad aumentare grazie alle future sfide con Milan, Juventus, Roma e Napoli. Proiezione di 22.000 spettatori finali. Intanto a vedere il netto 3-0 ai danni dell'Udinese sono stati in 26.ooo, e in generale sono stati più di 300.000 gli spettatori totali di questa stagione. Con l'auspicio di vederne ancora di più.