Cor Bo – Il Bologna non brilla ma non rischia

Due tiri in porta e due gol per i rossoblù contro il Cesena

Un Bologna che a detta del quotidiano non rischia ma non brilla nemmeno, quanto basta però per passare il turno: ai Sedicesimi di finale ci sarà una tra Verona e Ascoli. La rete iniziale di Corazza sembra potesse far pensare ad una larga vittoria dei rossoblù, che invece non è mai arrivata. Il gol nel finale di Zirkzee, ad ogni modo, "è stato il sigillo finale che scaccia lo spettro dei supplementari e regala un sorriso più largo al Bologna", si legge sul quotidiano, che però ricorda come "tra nove giorni al Dall’Ara arriverà il Milan e il livello sarà di alta Serie A".