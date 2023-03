Cor Bo – Il Bologna, la Nazionale priva del Grande Torino e quella partita dimenticata

Diciotto giorni dopo Superga, il Bologna fu chiamato a vestire la maglia della Nazionale, di fatto sparita senza i giocatori del Grande Torino. In quel periodo era in programma una partita fra l'Italia e l'Austria, sia con le Nazionali A che con le Nazionali B. Quest'ultima fu quella sostituita in toto dai rossoblù. La vicenda si ricostruisce in questo modo: la Nazionale B originaria, o titolare, era impegnata in un torneo in Grecia. Dunque non sarebbe stato possibile far affrontare l'Italia B contro l'Austria B. Tuttavia, la federazione italiana era intenzionata a onorare l'impegno con la federazione austriaca, e chiese al presidente Renato Dall'Ara di far disputare ai suoi rossoblù la partita con gli austriaci. Giocarono tutti, meno Gino Cappello, impegnato con la Nazionale A.