Cor Bo – Il Bologna di Motta a caccia di esterni

Per il quotidiano, Aleksa Terzic è balzato in testa alle preferenza rossoblù seguito da Pietro Beruatto del Pisa. Difficoltà dunque per via dei costi alti sulle piste Doig e Lato, così Sartori vira sul serbo della viola e sul giovane italiano del Pisa. Terzic va in scadenza nel 2024 e senza rinnovo una cessione diventa possibile, anche perché il terzino avrebbe più spazio a Bologna. La Fiorentina, però, resiste. Se non ci fossero possibilità su Terzic, la dirigenza andrebbe allora su Beruatto del Pisa. Per quanto riguarda gli esterni di attacco, il primo nome è Josip Brekalo, che va in scadenza e non ha un costo di cartellino elevato, tuttavia chiede oltre 1.5 milioni di euro di ingaggio, troppi per il Bologna.