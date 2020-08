Cor Bo – Il ballo dei terzini

Il Corriere di Bologna in edicola oggi sottolinea come il capitolo terzini in casa Bologna stia assumendo contorni sempre più movimentati nelle ultime ore. Le notizie che giungono sui fronti De Silvestri e Hickey sono contrastanti, visto che il primo sembra sempre più vicino e il secondo sempre più lontano.

Se quindi la situazione sul lato destro sembra ormai essere risolta, lo stesso non si può dire di quello sinistro, dove i rossoblù sono a caccia di un vice Dijks dopo la cessione ufficiale di Krejci. Negli scorsi giorni erano usciti i nomi di Tripaldelli e di Marchizza, entrambi del Sassuolo: parliamo però di due semplici idee, nulla di più. Il quotidiano spiega invece che non è una semplice idea quella che porta a Dimitrios Giannoulis: il Bologna sembra essere particolarmente interessato al terzino sinistro classe 1995 di proprietà del Paok Salonicco e nel giro della nazionale ellenica. La squadra greca spera di guadagnare sui 6 milioni per Giannoulis, l’offerta del Bologna al momento si è fermata a 3,5.